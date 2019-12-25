Международные резервы России сократились за неделю на 0,9%

Объем составил 593,8 млрд долларов.

С 6 по 13 августа международные резервы России сократились на 0,9%, до 593,8 млрд долларов. Такие данные приводит Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 13 августа составил 593,8 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 5,5 миллиарда долларов, или на 0,9%, под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 6 августа международные резервы РФ составляли 599,3 млрд долларов.

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