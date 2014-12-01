Между водителями "Газели" и BMW на Шлиссельбургском проспекте произошел конфликт из-за парковки

Водитель BMW напал на управлявшего "Газелью" с пистолетом и дубинкой, после чего скрылся.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта между водителями в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района днем 26 июня поступила информация от водителя автомобиля "Газель", который разгружал товар у магазина возле дома 2 по Шлиссельбургскому проспекту, о том, что у него произошел конфликт с управлявшим BMW. По словам заявителя, последний напал на него с пистолетом и дубинкой, после чего скрылся.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за парковочного места у магазина.

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Фото: Piter.TV