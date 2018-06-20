Между Петербургом и Сертолово начнут ходить поезда

Документация, разработанная РЖД, утверждена Дирекцией по развитию транспортной системы Петербурга.

"РЖД" за свой счет создаст проект реконструкции железнодорожных путей в Сертолово. Средства уже заложены в инвестиционную программу. Документация утверждена Дирекцией по развитию транспортной системы Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Железнодорожный участок поможет связать Финляндский вокзал, станцию "Левашово" и Сертолово. О том, как важен этот проект, говорил и врио губернатора Петербурга с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Появление этого пути обеспечит надежную транспортную связь жителей Сертолово с Петербургом. Также снизится нагрузка на дорожную сеть, привлекательность Сертолово в инвестиционном плане повысится. Также будет решен вопрос с доступностью ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" в поселке Песочный.

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Фото: Piter.TV