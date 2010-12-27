Москву и Петербург свяжут дополнительные "Ласточки"

Продажа билетов уже открыта.

В пятницу, 18 октября, стало известно том, что между Москвой и Петербургом будут курсировать дополнительные "Ласточки". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Дополнительные поезда выйдут на маршрут 18 и 28 октября. В ведомстве отметили, что билеты уже в продаже. Отметим, что цена на них фиксированная: базовый и экономический класс обслуживания — 999,4 рублей, а бизнес класс — 2500,7 рублей. Также для пассажиров предусмотрены специальные тарифные.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга хотят ограничить скорость до 30 км/ч.

Фото:Российские железные дороги "РЖД"/вк