Между Москвой и Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"

Помимо оригинальной окраски, поезд "Ночной экспресс" выделяется сдержанным лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями.

Между Москвой и Санкт-Петербургом в ближайшее время могут запустить пассажирский поезд "Ночной экспресс". Его корпус окрашен черным цветом с золотыми созвездиями и месяцем. Информация появилась на официальном сайте частной железнодорожной компании "Тверской экспресс".

Помимо оригинальной окраски, поезд "Ночной экспресс" выделяется сдержанным лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями.

"Тверской экспресс" является частной железнодорожной пассажирской компанией, созданной в 2003 году.

Ранее на Piter.tv: Более 1,9 млн человек совершили поездки на двухэтажных поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК". Доля пассажиров, предпочитающих поездки в двухэтажных вагонах, составила 23% от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании на ОЖД.

Фото: Тверской экспресс