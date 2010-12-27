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Мэтт Дэймон: Трамп требует роль за съемки в его небоскребах
Сегодня, 15:12
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mari_dolbish
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Мэтт Дэймон: Трамп требует роль за съемки в его небоскребах

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По словам голливудской звезды, президент США разрешает съемки в своих зданиях, если для него напишут роль.

Президент США Дональд Трамп требует роль в случае, если в его зданиях проходят съемки фильмов. Об этом рассказал знаменитый актер Мэтт Дэймон.

В разговоре с изданием The Hollywood Reporter Дэймон отметил, что глава Соединенных Штатов требует написать для него подходящую роль, если кто-то хочет использовать его небоскребы для создания кино.

Актер добавил, что приходится тратить время на получение разрешения и съемки президента, а затем эту сцену можно и вырезать из фильма.

Дональд Трамп отметился съемками в нескольких известных фильмах. Его можно увидеть в "Один дома 2", киноленте "Образцовый самец" и "Уолл-стрит: Деньги не спят". 

Фото: newizv.ru

Теги: мэтт дэймон , небоскреб трампа , один дома , президент сша , трамп
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости шоу-бизнеса

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