Мэтт Дэймон: Трамп требует роль за съемки в его небоскребах

По словам голливудской звезды, президент США разрешает съемки в своих зданиях, если для него напишут роль.

Президент США Дональд Трамп требует роль в случае, если в его зданиях проходят съемки фильмов. Об этом рассказал знаменитый актер Мэтт Дэймон.

В разговоре с изданием The Hollywood Reporter Дэймон отметил, что глава Соединенных Штатов требует написать для него подходящую роль, если кто-то хочет использовать его небоскребы для создания кино.

Актер добавил, что приходится тратить время на получение разрешения и съемки президента, а затем эту сцену можно и вырезать из фильма.

Дональд Трамп отметился съемками в нескольких известных фильмах. Его можно увидеть в "Один дома 2", киноленте "Образцовый самец" и "Уолл-стрит: Деньги не спят".

Фото: newizv.ru