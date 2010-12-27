"Беговая" станет доступна для пассажиров уже в мае

Об этом заявили официальные представители "Метростоя".

Петербуржцы смогут попасть на станцию метро "Беговая" уже в мае. Об этом сообщили представители "Метростроя". В ближайшее время состоится сдача-приемка работы.

Представители организации отметили, что из-за того, что станция метрополитена пролегает в тиксотропных грунтах, были сложности на этапе разработки грунтовых сооружений. Однако, сейчас все проблемы решены. Конструкции забетонированы. Протечек более не наблюдается.

Напомним, что петербуржцы и жители Забайкалья прошли тест на знание истории войны.

Фото: Piter.tv