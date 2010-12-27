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"Беговая" станет доступна для пассажиров уже в мае
Сегодня, 14:28
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lesjasap
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"Беговая" станет доступна для пассажиров уже в мае

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Об этом заявили официальные представители "Метростоя".

Петербуржцы смогут попасть на станцию метро "Беговая"  уже в мае. Об этом сообщили представители "Метростроя". В ближайшее время состоится сдача-приемка работы. 

Представители организации отметили, что из-за того, что станция метрополитена пролегает в тиксотропных грунтах, были сложности  на этапе разработки грунтовых сооружений. Однако, сейчас все проблемы решены. Конструкции забетонированы. Протечек более не наблюдается.

Напомним, что петербуржцы и жители Забайкалья прошли тест на знание истории войны.

Фото: Piter.tv

Теги: беговая , метро , метрострой , открытие станции , пассажиры
Категории: Новости СПб Картина дня

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