Петербуржцы и жители Забайкалья прошли тест на знание истории войны

Опрошенные смогли правильно ответить на 4-12 вопросов из 20.

Жители Санкт-Петербурга и Забайкалья стали первыми участниками акции "Наша Победа". В ее рамках россиянам предложили проверить знания истории военных событий времен Великой Отечественной войны. Мероприятие было приурочено к 73-й годовщине победы над фашистской Германией.

"Пилотное" тестирование прошли более пяти тысяч человек из двух регионов страны. Список вопросов состоял из 20 пунктов.Об этом сообщает "Петербургский дневник". Опрошенным нужно было поделиться сведениями о ключевых моментах ВОВ и ее героях. Участникам было разрешено забрать тест домой. Только 15 процентов смогли ответить на вопросы сразу. такую статистику привели организаторы акции. В среднем, опрошенные дали правильно ответы на 4-12 вопросов.

В 2019 году "Наша Победа" распространится и на другие регионы России.

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