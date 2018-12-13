Метрополитен Петербурга выпустил редкие жетоны ко Дню города

Особенная серия коллекционных жетонов впервые появляется в открытой продаже.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе городской подземки 24 мая, жетоны посвящены не какой-то конкретной станции, а их типам – односводчатым двухъярусным, пилонной, колонной, односводчатого типа, наземным станциям с боковыми платформами, закрытого типа с боковыми платформами, трехпролетным, с боковыми платформами и закрытого типа без боковых платформ.

"Петербургский метрополитен, пожалуй, - единственная подземка, где представлен весь спектр типов станций", - отметили в пресс-службе метрополитена.

Купить жетоны вместе и по отдельности можно будет на станциях "Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Невский проспект" (вестибюль 2), "Маяковская", "Площадь Восстания" (вестибюль 1), "Технологический институт" и "Приморская".

Старт продаж - с 6:00 часов утра 27 мая.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ночь на 27 мая метро Петербурга будет работать всю ночь.

Фото: metro.spb.ru