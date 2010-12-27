Метро "Невский проспект" и переход закрыли, а "Садовую" открыли

Станцию метро "Невский проспект" закрыли на вход и выход. Также недоступен для пассажиров переход на "Гостиный двор".

Череда закрытых станций продолжается. На этот раз пассажиров эвакуировали со станции метро "Невский проспект". Объявлять о закрытии начали в 16.25. Как уточняют в пресс-службе подземки, причина - бесхозный предмет на платформе. Также закрыт переход на станцию "Гостиный двор". на зеленой ветке собралась уже внушительная толпа. Люди ждут открытия станции. Пересадочный узел всегда пользуется популярностью. а сейчас еще и время вечернего час пика.

Кажется. именно "Гостиный двор" изображен на комиксе про Деда Мороза, который забыл мешок с подарками в переходе.

Зато в 16-36 после проверки открыли "Садовую" и переходы на соседние станции. Бесхозный предмет, который стал причиной эвакуации, был удален. Обследовали его почти час.

Ранее Piter.tv сообщал. что станции метро "Садовая" и "Дыбенко" закрыли с промежутком в десять минут.

Фото: ГУ Росгвардии