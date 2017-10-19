Метро "Крестовский остров" закрыли на вход из-за футбольных болельщиков

Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход из-за наплыва футбольных болельщиков матча "Зенит" - "Русенборг".

Уже традиционно станцию метро "Крестовский остров" закрывают на вход в день матча "Зенита". В четверг, 19 октября, пассажиры не могут зайти в вестибюль из-за болельщиков, которые идут на матч петербургского клуба с норвежским "Русенборг". Обычно станция недоступна около часа.

Болельщики могут приехать на стадион и от станций "Петроградская", "Выборгская" и "Чкаловская" (от них ходят бесплатные автобусы-шаттлы). Но тем не менее, многие предпочитают добираться именно через "Крестовский остров". Поэтому шаттлы часто ходят полупустыми.

Ранее Piter.tv писал, что болельщиков матча "Зенит" и "Русенборг" просят оставить машины дома. Движение на Крестовском острове традиционно ограничили.