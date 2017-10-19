Болельщиков матча "Зенит" и "Русенборг" просят оставить машины дома

Организаторы футбольного матча между "Зенитом" и "Русенборгом" просят болельщиков не пытаться приехать на стадион на автомобилях. Так как на Крестовском острове вводят традиционные ограничения движения.

Футбольных болельщиков просят приезжать на общественном транспорте на матч "Зенит" - "Русенборг". Автомобили фанатам рекомендовали оставить дома. В Комитете по транспорту напомнили водителям, что движение на Крестовском острове и прилегающих территориях в Приморском районе будет ограничено.

"С 22:00 до 24:00 закрыто движение по Приморскому проспекту (от Беговой улицы до Яхтенной улицы) и по Яхтенной улице (от Приморского проспекта до улицы Савушкина)", - напоминают в болельщикам.

Кроме того изменятся маршруты автобусов №10, №14, №25, №25А, №134, №134Б, а также - К-132, К-232, и К-690.

Более подробные схемы перекрытия движения из-за матча можно посмотреть в материале Рiter.tv: Матчи "Зенита" на три дня ограничат движение на Крестовском острове.

Добраться до стадиона традиционно можно на бесплатных шаттлах. Всего работает три маршрута:

S3 От метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров";

S4 От метро "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров";

S6 От метро "Чкаловская" до пересечения Морского проспекта и Спортивной улицы.