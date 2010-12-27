Матчи "Зенита" на три дня ограничат движение на Крестовском острове

Из-за игр петербургского футбольного клуба снова введут ограничения транспорта на Крестовском острове и в Приморском районе. Закрывать проезд будут три дня: 15, 19 и 29 октября.

Жителям Крестовского острова и Приморского арйона снова придется столкнуться с неудобствами из-за матчей футбольного клуба "Зенит". 15, 19 и 29 октября будут вводиться ограничения для автомобилей из-за толпы болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург".

С трех часов дня до полуночи запретят проезд по Морскому проспекту (от Петроградской улицы до Рюхина), по Яхтенной в направлении от Савушкина к Приморскому проспекту. Движение запретят также на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Южной и Северной дорогах и Крестовском проспекте.

С полуночи до полуночи запретят парковку вдоль Северной и Южной дорог, улиц Рюхина, Савиной, Гребной, Беговой, Яхтенной; Морского, Крестовского, Приморского проспектов; а также Бодрова переулка

С десяти вечера до полуночи перекроют участки Приморского проспекта и Яхтенной улицы.

Фото: КРТИ