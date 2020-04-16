Метро "Гостиный двор" и подземный переход закрыты на вход

В 22:54 в пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что все станции метро работают в штатном режиме.

В пятницу, 25 февраля, полицейские перекрыли подземный переход через Невский проспект и вход в станцию метро "Гостиный двор". Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

До перекрытия сотрудники полицию начали "зачистку". Всех участников акции против российской военной спецоперации на Украине они вытесняли с площади. Предположительно, по итогам акции задержали более сотни человек.

В 22:54 в пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что все станции метро работают в штатном режиме, в том числе "Гостиный двор".

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задерживает участников антивоенной акции под песни группы "Любэ". Судя по кадрам видео, музыка раздается из припаркованного автомобиля полицейских.

Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА