Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде вечером 29 ноября

К началу календарной зимы в городе выпадет до 15-20 см снежного покрова.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил петербуржцев о сильном снегопаде. На фоне низких температур вечером 29 ноября будет обильно идти снег. Такая погодная ситуация продлится в городе в течение следующего дня. Об этом пишут "Невские Новости".

По прогнозу синоптика, к началу календарной зимы в городе выпадет до 15-20 см снежного покрова. В ближайшие дни дворы и тротуары города может сильно замести. Автомобилистов предупреждают о сложной обстановке на дорогах.

Ранее мы писали, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени.

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