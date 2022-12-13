Метеорит упал в Усть-Кутском районе Иркутской области

Специалисты изучают происхождение упавшего объекта.

В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано движение неизвестного светящегося небесного тела, после чего появились яркие вспышки. Известно, что кадры появились с уличных камер видеонаблюдения вечером 6 апреля. Официальный представитель региональной администрации в Иркутской области при Усть-Кутском районе Кристина Зарочинцева рассказала журналистам о том, что лично видела это свечение. В настоящее время власти выясняют, что именно это было. По распространившимся сведениям, речь может идти о метеорите, но официальной научной информации по этому вопросу все еще нет.

Пытались связаться с руководителем Иркутского планетария, но пока он тоже точную информацию не может дать, это требует проверки. Но вероятно, что это был метеорит или осколок от него. Несколько выборок сделали. Это не фейк, я сама лично видела. Кристина Зарочинцева, пресс-секретарь администрации района

В Большом иркутском планетарии не исключили, что источником свечения могли быть сошедшие с околоземной орбиты ступени ракет или космические спутники.

Жители Красноярского края сняли на видео падение крупного горящего метеорита.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости