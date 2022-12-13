Жители Красноярского края сняли на видео падение крупного горящего метеорита

Небесное тело сгорело в слоях атмосферы.

Жители Красноярского края сняли на видеокамеры падение крупного горящего метеорита. Небесное тело сгорело при прохождении слоев земной атмосферы. Кадры с инцидентом распространились по социальным сетям. На одном из роликов заметно, что когда метеорит пролетал над населенным пунктом, он взорвался и раскололся на части. После этого воздушное пространство озарилось яркой вспышкой. Жители российского региона отметили, что фиксировали громкие звуки. Некоторые даже заметили небольшую тряску в помещениях. Предположительно, небольшие остатки метеорита могли упасть вблизи столицы региона - Красноярске.

Над Петербургом заметили падающий метеорит.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт, Борус