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Жители Красноярского края сняли на видео падение крупного горящего метеорита

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Небесное тело сгорело в слоях атмосферы.

Жители Красноярского края сняли на видеокамеры падение крупного горящего метеорита. Небесное тело сгорело при прохождении слоев земной атмосферы. Кадры с инцидентом распространились по социальным сетям. На одном из роликов заметно, что когда метеорит пролетал над населенным пунктом, он взорвался и раскололся на части. После этого воздушное пространство озарилось яркой вспышкой. Жители российского региона отметили, что фиксировали громкие звуки. Некоторые даже заметили небольшую тряску в помещениях. Предположительно, небольшие остатки метеорита могли упасть вблизи столицы региона -  Красноярске.

Над Петербургом заметили падающий метеорит.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт, Борус

Теги: красноярский край, метеорит, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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