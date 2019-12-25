Реконструкцию котельной в посёлке Металлстрой оценивают в 2,4 млрд рублей

Работы пройдут на улице Богайчука.

ГУП "ТЭК СПб" объявило тендер на реконструкцию котельной с внешними инженерными сетями в посёлке Металлострой. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 2,368 млрд рублей.

Работы пройдут на улице Богайчука. Будущий исполнитель демонтирует пристройку к котельной, создаст новое каркасное сооружение, а также фундамент и дымовые трубы с газоходами, заменит паровые котлы, проложит новый газопровод и реконструирует основной зал котельной. Мощность котлов составит 33,72 Гкал/час.

В качестве крайнего срока завершения работ обозначено 30 ноября 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 17 июля.

Ранее мы сообщили о том, что ограду Смольного собора готовятся частично реставрировать за 74 млн рублей.

Фото: Pxhere