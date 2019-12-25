Ограду Смольного собора готовятся частично реставрировать за 74 млн рублей

Подрядчику поручат отреставрировать участок объекта, прилегающей к переулку Кваренги.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на проведение работ по сохранению участка ограды, входящей в состав памятника федерального значения "Смольный монастырь". Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 73,9 млн рублей.

Заказчиком мероприятий выступает администрация губернатора Северной столицы. Подрядчику поручат отреставрировать участок ограды, прилегающей к переулку Кваренги. Также он обеспечит демонтаж крепёжных элементов, восстановит кирпичную и каменную кладки, штукатурные слои и декоративные элементы. В порядок приведут флагодержатели и козырьки входов в ворота. Все работы необходимо завершить не менее чем за 12 месяцев со дня их начала.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют направить 200 млн рублей на умные счётчики.

Фото: Piter.TV