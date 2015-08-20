В Петербурге планируют направить 200 млн рублей на умные счётчики

14 тыс. приборов учёта, 400 роутеров и столько же коммуникационных шлюзов должны поступить заказчику до конца 2024 года.

Петербургская сбытовая компания (ПСК) объявила тендер на приобретение интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 200 млн рублей.

Всего исполнителю поручат поставить городу 14 тыс. счётчиков на общую сумму 173 млн рублей. Оставшиеся средства пойдут на 400 роутеров и столько же коммуникационных шлюзов для оборудования. Наименования должны поступить заказчику до конца 2024 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 17 июля.

Ранее мы сообщили о том, что строительство Русановской улицы оценили в 1,3 млрд рублей.

Фото: Pxhere