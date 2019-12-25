На Русановской улице построят автомобильную дорогу за 1,3 млрд рублей

Предполагается, что объект протяжённостью 1,4 км станет магистральной улицей районного значения.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство автомобильной дороги на участке Русановской улицы от Октябрьской набережной до разворотной площадки общественного транспорта с разработкой рабочей документации. Судя по данным портала госзакупок, на эти нужды готовы выделить 1,3 млрд рублей.

Предполагается, что объект протяжённостью 1,4 км станет магистральной улицей районного значения. На ней будет предусмотрено от двух до четырёх полос, ширина которых составит от 3,25 до 3,75 м. Тротуары будут 2,25 м в ширину, а скорость движения машин составит от 50 до 70 км/ч.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 21 июля.

Ранее мы сообщили о том, что полигон "Новый свет-ЭКО" обретёт временную дорогу за 31 млн рублей.

Фото: Piter.TV