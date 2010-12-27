Металлостройское граффити с Моторолой могут узаконить

Рисунок на трансформаторной будке появился в 2016 году.

Граффити с Арсеном Павловым, известным как "Моторола", могут узаконить, сообщает государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Ранее за изображение погибшего героя Донецкой Народной республики в отношении ПАО "Ленэкспо" возбудили административное дело. Фасад трансформаторной будки в Металлострое, где и расположился рисунок в 2016 году, посчитали ненадлежаще содержащимся, а граффити – незаконным. Позднее на той же будке нарисовали дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, ставшего жертвой рекрутов ИГИЛ (запрещенная в России организация) и военнослужащего Александра Прохоренко, погибшего в ходе боев за Пальмиру.

Сегодня ГАТИ прекратила дело против "Ленэнерго". Теперь согласовывать граффити будут с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ранее Piter.TV писал, что в парке 300-летия Петербурга появилась новая скульптура с "иллюзией обмана".

Фото: pikabu