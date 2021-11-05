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Metallica анонсировала новый альбом

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Также группа анонсировала мировой тур, который пройдет в 2023 году.

Американская рок-группа Metallica объявила о скором выходе нового альбома. Также коллектив анонсировал мировой тур, который пройдет в 2023 году.

Новый альбом группы выйдет под названием "72 reasons". В него войдут 18 треков. На своем YouTube-канале Metallica представила новый сингл под названием Lux Eterna. В рамках мирового тура музыканты планируют посетить 22 города.

Отметим, что последний альбом Metallica выпустила в 2016 году.

Ранее Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к россиянам.

Видео: YouTube / Metallica

Теги: metallica, альбом, мировой тур
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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