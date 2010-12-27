Месяц без квартир: Петербуржцы вышли на одиночный пикет из-за бездействия застройщика

Работы над тремя корпусами ЖК "Новая Каменка" не ведутся уже месяц.

В пятницу, 7 сентября в Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков ЖК "Новая Каменка". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам пикитирующих, застройщик уже месяц не занимается работами в трех корпусах жилого комплекса на Комендантском проспекте. Уставшие от бездействия петербуржцы вышли с плакатами "Нам нужны квартиры в этой жизни". Митинг проходит недалеко от здания Смольного.

Вопреки обещаниям Комитета по строительству 5 сентября 2018 года документы на ЗОС 4,5 корпуса. Дома 1, корпуса вообще заброшены. Где "особый контроль государства", о котором говорится во всех письмах и пресc-релизах Комитета по строительству? Мы возмущены халатным отношением чиновников к своим обязанностям. Мы хотим, чтобы власти города обратили внимание на недопустимую ситуацию с домами Новая Каменка и требуем, чтобы наши дома были незамедлительно достроены и введены в эксплуатацию говорится в заявлении пикитирующих

Застройкой ЖК "Новая Каменка занимается петербургксий фелиал московской строительной компании СУ-155.

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Фото: Piter.TV: