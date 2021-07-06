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Месяц бесплатного фитнеса и скидки привлекли жителей Кудрово к мобильным пунктам вакцинации

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Обещанные за прививку от COVID бесплатные месячные абонементы в фитнес-клуб Кудрово привели к образованию очереди.

6 июля рядом с фитнес-клубом в Кудрово образовалась очередь в мобильный пункт вакцинации: всем клиентам клуба после получения справки об уколе был обещан дополнительный месяц бесплатных занятий и скидки в спортмагазинах. 

Готовность выстоять в очереди и получить бонус за прививку выказали около 30 человек. В соцсетях, впрочем, единства мнений относительно вакцинации в целом и подобных методов привлечения населения в частности не наблюдалось. Жители Кудрово пофантазировали, какими еще подарками можно привлечь российского гражданина на прививку, посетовали насчет ограничений для непривитых, которые повсеместно вводятся для ускорения темпов обязательной вакцинации, и выразили сожаление, что в России недоступны иностранные вакцины. 

Ранее на сайте правительства Ленинградской области появился специальный раздел, посвященный вакцинации. 

Теги: кудрово, мобильный пункт вакцинации, прививка от коронавируса, призы и подарки, фитнес-клуб кудрово
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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