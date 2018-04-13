Место встречи – Невский, 70: Анжелика Гурская о "зубастых материалах"

Директор "Российской газеты" на Северо-Западе рассказала гостям клуба "Место встречи - Невский, 70" о том, что их издание работает для государства, но не для власти.

"Российская газета" активно работает на Северо-Западе и конкретно в Петербурге. Об этом своим коллегам на творческой встрече рассказала Анжелика Гурская.

Мы выходим несколькими влкадками. В ежедневной газете новости из Петербурга можно читать: во вторник выходят полосы "Экономика Северо-Запада", в среду выходит полоса "Санкт-Петербург", а в четверг – в издании "Российская газета. Неделя" выходит 4 полосы формата А3 "Российская газета. Северо-Запад". Анжелика Гурская

При этом приоритетом в работе редакции является социальное звучание. Корреспонденты активно работают с заявками от читателей, которые могут пожаловаться журналистам на несправедливость и частные проблемы.

Мы рассматриваем заявки, принимаем их, и по многим из них потом выходят публикации. Так что... Очень многим людям, действительно, помогли решить какие-то проблемы. Может быть, они действительно покажутся маленькими эти проблемы. Ну, например, к нам обратился инвалид. В его доме после ремонта ТСЖ установило дверь с высоким порогом. Человек перестал получать возможность выехать самостоятельно за пределы своего подъезда. Боролся с ТСЖ, порог не спиливали, казалось бы, маленькая проблема… А этот порог отравлял жизнь человеку, и решить эту проблему, не обратившись в нашу газету, оказалось невозможным. Анжелика Гурская

На вопрос арт-директора Дома журналиста Ирины Ивановой об отношениях государственного СМИ с "муниципалами" Анжелика Гурская отвечает просто: их СМИ работает для государства, а не для власти.

Мы отстаиваем интересы государства, а не интересы – власти. Государство и власть – это разные понятия. У нас власть иногда сама не отстаивает интересы государства, забывает про них, пренебрегает ими, попирает их, это мы видим повсеместно. Вот таким властям надо давать отпор, в том числе и в государственной газете, почему нет. Анжелика Гурская

Полная версия встречи с Анжеликой Гурской доступна в разделе "Наши трансляции".