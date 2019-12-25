Местную компанию по пошиву одежды уличили в нарушениях миграционного законодательства

Незаконно трудящихся работников из Индии оштрафовали.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила местную небольшую компанию по пошиву одежды на соблюдение законодательства об охране окружающей среды и миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, деятельность по пошиву одежды ведется в помещениях нежилого дома №1Б по Уральской улице. При этом отходы производства в компании не отнесены к конкретному классу опасности, паспорта отходов разных классов опасности не оформлены, также в цехе нет мест временного складирования и накопления отходов. Кроме того, установлено, что 12 граждан Индии шьют одежду без разрешительных документов на работу на территории Петербурга.

Иностранцев привлекли к административной ответственности в виде штрафов по пять тысяч рублей. Индивидуальному предпринимателю внесено представление, материалы проверки направлены в районное УМВД и комитет по природопользованию.

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