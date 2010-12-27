Местный совет посёлка Сапёрный объявил о самороспуске

Досрочные выборы назначены на 8 сентября.

В посёлке Сапёрный пройдут выборы муниципальных депутатов одновременно со всеми муниципальными образованиями Петербурга, кроме МО "Автово". Согласно принятому 29 июня решению, были прекращены полномочия депутатов совета, который проработал менее трёх лет. Досрочные выборы назначены на 8 сентября, сообщили на сайте муниципалитета.

Действующий совет Саперного был избран в сентябре 2016 года. В него вошла самовыдвиженка Ирина Степанова и девять представителей "Единой России".

Теперь 8 сентября выборы пройдут во всех муниципальных образованиях Петербурга кроме МО "Автово".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у посёлка Саперный водитель сбил лосиху.

Фото: Официальный сайт внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Сапёрный