Месси вместе с одноклубниками после фееричного хет-трика спел триумфальную песню

Месси и его товарищи по команде после уверенной победы Аргентины в матче с Эквадором исполнили триумфальную песню в раздевалке.

Накануне, 10 октября, состоялся матч между командами Аргентины и Эквадора за выход на Чемпионат Мира по футболу 2018, который состоится в России. Чуть ранее Piter.TV опубликовал видео фееричного хет-трика Лионеля Месси, которые привели команду к такой яркой победе.

Первый гол в матче забил Ромарио Ибарра в ворота Аргентинской команды. Затем последовал фееричный хет-трик легендарного Лионеля Месси на 12 ой, 20ой и 62ой минутах. В итоге матч закончился уверенной победой Аргентинской команды. По интернету разлетелось видео с победоносными голами Месси.



Чуть позднее появилось видео триумфальной песни из раздевалки Аргентинской команды. Полный состав команды с радостными лицами исполнили песню. На кадрах и Лионель Месси вместе со всеми, жестикулируя и танцуя, поет победную песнь. Это коротенькое видео разместил в своем Instagram одноклубник Лионеля Хавьер Маскерано.

Фото и видео: Instagram/mascherano14