Подросток с ДЦП выпал с балкона в Петербурге

По словам очевидцев, в момент падения по тротуару ехал ребенок на велосипеде и шла женщина.

В Красносельском районе Петербурга вечером 7 июля погиб подросток. Он выпал с большой высоты из жилого дома, травмы оказались смертельными.

По данным ИА "Агентство журналистских расследований", инцидент произошел у дома 53 по Ленинскому проспекту. Подросток, у которого было ДЦП выпал с балкона на 8 этаже.

По словам очевидцев, в момент падения по тротуару ехал ребенок на велосипеде и шла женщина. Их чудом не задело. В происшествии разбирается полиция.

Ранее под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна.

Фото: Piter.tv