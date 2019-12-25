Меркель рассказала о политических сигналах в цветах ее одежды

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о наличии политических сигналах в цветах ее одежды. Ее слова приводит издание Suddeutsche Zeitung.
Отвечая на соответствующий вопрос, Меркель подтвердила, что иногда в ее одежде содержались политические сообщения стране и Европе.
Она добавила, что не собирается отдавать одежду в музей, поскольку ее следует отдать в места сбора для нуждающихся.
Ранее Меркель сообщила о наличии разногласий с Путиным с 2001 года.
Фото: pixabay.com
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