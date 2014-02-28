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Меркель: Лашет станет канцлером Германии

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Политик отметила, что не будет бороться за за переизбрание.

На предвыборном мероприятии в Берлине Ангела Меркель заявила, что ее пост займет председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. Об этом сообщили в "РИА Новости" 21 августа. 

По мнению главы Германии, лидер партии способен заботиться о народе и развивать страну.

Федеральный канцлер Германии отметила, что впервые с 1994 года действующий руководитель правительства не будет бороться за продление полномочий. 

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что не вправе давать оценку работе Меркель на посту канцлера ФРГ.

Видео: YouTube / WELT

 

Теги: ангела меркель, армин лашет, канцлер германии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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