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Путин заявил, что не вправе давать оценку работе Меркель на посту канцлера ФРГ

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Президент России Владимир Путин не стал давать оценку работу Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. В пятницу, 20 августа, немецкий политик в последний раз прилетела в Москву в должности главы немецкого правительства. 

Я не могу оценивать работу федерального канцлера. Это может сделать только немецкий народ, в том числе и в ходе предстоящего голосования на ближайших выборах в Бундестаг
Владимир Путин

Комментируя их с Меркель отношения на протяжении последних 16 лет, Путин отметил, что они "строились по-разному" и оба политика "имеют разные подходы к оценкам разных ситуаций"

Видео: kremlin.ru

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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