Путин заявил, что не вправе давать оценку работе Меркель на посту канцлера ФРГ

Президент России Владимир Путин не стал давать оценку работу Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. В пятницу, 20 августа, немецкий политик в последний раз прилетела в Москву в должности главы немецкого правительства.

Я не могу оценивать работу федерального канцлера. Это может сделать только немецкий народ, в том числе и в ходе предстоящего голосования на ближайших выборах в Бундестаг

Владимир Путин

Комментируя их с Меркель отношения на протяжении последних 16 лет, Путин отметил, что они "строились по-разному" и оба политика "имеют разные подходы к оценкам разных ситуаций"

Видео: kremlin.ru