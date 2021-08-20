Путин заявил, что не вправе давать оценку работе Меркель на посту канцлера ФРГ

Президент России Владимир Путин не стал давать оценку работу Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. В пятницу, 20 августа, немецкий политик в последний раз прилетела в Москву в должности главы немецкого правительства.
Я не могу оценивать работу федерального канцлера. Это может сделать только немецкий народ, в том числе и в ходе предстоящего голосования на ближайших выборах в Бундестаг
Владимир Путин
Комментируя их с Меркель отношения на протяжении последних 16 лет, Путин отметил, что они "строились по-разному" и оба политика "имеют разные подходы к оценкам разных ситуаций"
Видео: kremlin.ru
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