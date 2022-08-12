Франциска Гиффай проверила, настоящий ли перед ней Виталий Кличко.

Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они. Ранее европейские чиновники стали объектами для розыгрыша со стороны российских блогеров Вована и Лексуса. В связи с этим фактом Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего общения попытались подтвердить реальность своего собеседника.

Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим? Франциска Гиффай, бургомистр Берлина

Видеофрагмент разговора между политиками опубликовала Гиффай в собственном аккаунте в социальных сетях.

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Фото и видео: Twitter/Franziska Giffey