Mercedes добавил в комплектацию самокат

Штатно все Mercedes EQS City Edition получат домашнее зарядное устройство, видеорегистратор, кредит в размере 250 долларов на оплату общественных зарядок.

Компания Mercedes-Benz предложила клиентам новую лимитированную серию City Edition своего флагманского электроседана Mercedes EQS580 4Matic.

Как рассказало издание 110km, седан Mercedes EQS в исполнении City Edition доступен на данный момент только в Южной Калифорнии. Всего планируется выпустить 150 машин, в основном, для жителей Лос-Анджелеса. Все автомобили оснащены тяговой батареей и парой электромоторов, развивающих в совокупности до 523 л.с. и 855 Нм пикового крутящего момента. Разгон с места до 100 км/час занимает 4,1 секунды, запас хода превышает 500 километров.

Штатно все Mercedes EQS City Edition получат домашнее зарядное устройство, видеорегистратор, кредит в размере 250 долларов на оплату общественных зарядок и годовую подписку стоимостью более 800 долларов на электросамокат с запасом хода до 40 километров.

Также в оснащение вошла система фильтрации воздуха в салоне, которая обеспечивает почти полную стерильность. Цены спецверсии пока не известны.

Фото: Mercedes