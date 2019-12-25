Мэр Стамбула заразился коронавирусом

Состояние Икрема Имамоглу медики называют удовлетворительным.

Мэр Стамбула Икрем Имамоглу заразился коронавирусом. Об этом в собственном Twitter-аккаунте заявил пресс-секретарь городской администрации Мурат Онгюн.

Тест на COVID-19 мэра Стамбула Икрема Имамоглу оказался положительным. Состояние его здоровья удовлетворительное, он начал курс лечения в больнице Мурат Онгюн, пресс-секретарь администрации Стамбула

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа рассказал о том, что около 40% всех новых случаев заражения приходится именно на турецкую столицу - Стамбул.

Напомним, что впервые коронавирусная инфекция зарегистрирована на территории Турции 10 марта. Ее завез местный житель, который вернулся из поездки по Европе. на данный момент общее число инфицированных по стране составило 357 тысяч человек. Среди них 9 658 пациентов скончались, а полностью вылечились от болезни 311 520 человек.

Президент Польши заразился коронавирусом.

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