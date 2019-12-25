Анджей Дуда чувствует себя хорошо.

Президент Польши заразился коронавирусом. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский. Чиновник уточнил, что у Анджея Дуды диагностировано инфицирование COVID-19. При этом польский лидер чувствует себя хорошо.

Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный Блажей Спихальский, пресс-секретарь президента Польши

Напомним, что последним иностранным визитом Дуды было помещение Киева 11-13 октября. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее на карантин из-за общения с зараженным коронавирусом человеком ушел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также на карантине находится глава МИД страны Збигнев Рау.

Власти Польши решили закрыть для посетителей рестораны и бары.

Фото: Pixabay.com