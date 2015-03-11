Томихиса Тауэ призывает страны отказаться от ядерного арсенала.

Мэр Нагасаки назвал ликвидацию ядерного оружия единственным реалистичным способом защитить мир и будущее планеты и всего человечества. В рамках траурной церемонии, посвященной памяти жертвам американской атомной бомбардировки во времена Второй мировой войны, Томихиса Тауэ заявил о том, что пока ядерное оружие будет существовать в мире, его будут использовать. Японский чиновник напомнил собравшимся о том, что пять ядерных держав в январе 2022 года (в список входят Россия, Великобритания, США, Франция и Китай) опубликовали совместное заявление о недопустимости ядерной войны, так как в этом противостоянии не будет победителей.

Однако уже в следующем месяце произошло вторжение России на Украину. Были озвучены угрозы применения ядерного оружия, шокировавшие весь мир. Томихиса Тауэ, мэр Нагасаки

Томихиса Тауэ пообещал жителям города, что продолжит работать над тем, чтобы мир решил полностью отказаться от ядерного арсенала. Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что власти страны продолжают путь к миру который будет свободен от ядерного оружия. Чиновник заметил, что Токио идет по этому пути, какой бы "узкий, крутой и трудный" он бы не был. Глава местного правительства призвал присоединиться к трем безъядерным принципам (не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие).

Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки.

Фото и видео: YouTube / FNNプライムオンライン