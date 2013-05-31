Мэр Мурманска уходит в отставку

Официально он объявит о ней 23 августа.

Мэр Мурманска Андрей Сысоев объявил о своей отставке с пота главы города. Об этом он сказал в ходе брифинга. Видео с мероприятия опубликовано на странице главы муниципального образования в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Сысоева далее он планирует работать в совете депутатов в качестве заместителя председателя.

В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска. В 2019 году меня единогласно избрали главой муниципального образования. <...> Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов. Андрей Сысоев, мэр Мурманска

Он отметил, что официально объявит о своей отставке 23 августа в ходе внеочередного заседания совета депутатов Мурманска.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов призвал главу поселка Песочное Бахчисарайского района уйти в отставку по собственному заявлению из-за работы заведений общественного питания ночью.

Видео: ВК / Андрей Сысоев