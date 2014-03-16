Мэр Чернигова заявил, что не уйдет с должности

Владислав Атрошенко считает, что политические оппоненты пытаются отстранить его от власти в городе.

Мэр украинского города Чернигова в социальных сетях заявил о том, что не уйдет с должности. Владислав Атрошенко обвинил офис главы государства в политическом давлении на себя и заявил о том, что отказывается покидать свой пост. Он напомнил о том, что решением одного человека удалось перечеркнуть свободу выбора практически 80% местного населения. На данное постановление чиновник планирует подавать апелляцию, так как считает этот вопрос делом своей чести. Эксперт полагает, что в регионе началась борьба за самоуправление.

Есть ли в стране хоть один человек, который поверит, что судья Яворовского районного суда Львова без давления из офиса президента принял решение отстранить городского голову Чернигова права занимать должность мэра сроком на один год? Владислав Атрошенко, мэр Чернигова

Напомним, что украинский суд лишил Владислава Атрошенко права занимать должность городского главы в течение 12 месяцев. Инстанция также наложила на чиновника штраф в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов. Это произошло из-за якобы указания со стороны мэра к своему шоферу о необходимости отправить за границу автомобиль, которым владеет его жена.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская социальная сеть) / Владислав Атрошенко