Юрий Барбашов сообщил о бессмысленной атаке противника за день до отвода российских войск из города.

Мэр Снигиревки Юрий Барбашов рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что за последние полтора месяца Вооруженные силы Украины потеряли не менее десяти тысяч солдат. Чиновник пояснил, что за несколько часов до отвода российских военных из населенного пункта в Херсонской области, противник предпринял бессмысленную атаку по укрепленным позициям, по простреливаемой на десятки километров местности. Эксперт добавил, что киевское командование понимало, что по атакующим со стороны ВС РФ будет вестись прицельный артиллерийский огонь.

ВСУ послали в совершенно безнадежную атаку порядка 20 бронемашин. Не доходя несколько километров до наших позиций они были уничтожены, погибло порядка 60 украинских военнослужащих. Юрий Барбашов, мэр Снигиревки

Юрий Барбашов добавил, что на 10 ноября украинские войска должны были перебросить боевое пополнение из Николаева в направлении Снигиревки. Эти силы должны были атаковать город. Солдаты уточнили, что они оценивали шанс выжить в простреливаемой артиллерией РФ местности примерно в 10%.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости