Владислав Атрошенко также хочет разобраться с работой ОПЗЖ.

Мэр Чернигова призвал разобраться с "московскими попами" и оппозицией. Такое заявление Владислав Атрошенко сделал в эфире местного телеканала "Украина 24". По мнению чиновника, по завершении боевых действий Киев обязан незамедлительно решить окончательно вопрос с канонической Украинской православной церковью и парламентской партией "Оппозиционная платформа – за жизнь". Эти проблемные моменты спикер счел теми, на которые ответы хочет получить само общество.

Дать ответ, может ли работать парламент, который включает ОПЗЖ. Что делать с московскими попами, среди которых половина – штатные сотрудники ФСБ? Эти вопросы нужно решать за считанные дни. Владислав Атрошенко, глава Чернигова

Глава города рассчитывает на то, что по итогам сражений на Украине сторонами будут подписаны соглашения, позволяющие Киеву получить "сверхсовременные хотя бы защитные вооружения".

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов "Единой России".

Фото и видео: YouTube / Україна 24