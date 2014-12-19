Матеуш Моравецкий назвал виновных в ситуации на Украине.

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов политической партии "Единой России". Соответствующей информацией с журналистами поделился глава местного правительства Матеуш Моравецкий, выступая на брифинге в Варшаве. Чиновник заметил, что данная инициатива была внесена на последнем Европейском совете.

Мы предложили также санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия" – партии Путина. Не только он ответственный – все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает. Матеуш Моравецкий, премьер-министр РФ

Напомним, что по состоянию на конец 2021 года во фракции состояли более 2,3 миллиона человек.

Премьер Польши назвал Германию главной страной, тормозящей введение санкций против РФ.

Фото: YouTube / Onet News