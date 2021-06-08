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Премьер Польши назвал Германию главной страной, тормозящей введение санкций против РФ
Сегодня, 11:18
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Премьер Польши назвал Германию главной страной, тормозящей введение санкций против РФ

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Матеуш Моравецкий высказался о премьера Венгрии Викторе Орбане.

Премьер-министр Польши назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных и жестких антироссийских санкций. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Словами о ФРГ чиновник отреагировал на вопрос корреспондента о том, как позиция венгерского коллеги Виктора Орбана сказывается на ситуации с западными ограничениями в отношении РФ.

Германия - главный блокировщик очень решительных санкций. Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие - большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Варшава призвала крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее в своем давлении на Россию из-за проведения специальной военной операции.

Премьер Польши: ЕС должен выдавать россиянам только гуманитарные визы.

Фото: YouTube / Onet News

Теги: венгрия, виктор орбан, германия, матеуш моравецкий, польша, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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