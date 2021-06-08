Премьер Польши назвал Германию главной страной, тормозящей введение санкций против РФ

Матеуш Моравецкий высказался о премьера Венгрии Викторе Орбане.

Премьер-министр Польши назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных и жестких антироссийских санкций. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Словами о ФРГ чиновник отреагировал на вопрос корреспондента о том, как позиция венгерского коллеги Виктора Орбана сказывается на ситуации с западными ограничениями в отношении РФ.

Германия - главный блокировщик очень решительных санкций. Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие - большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Варшава призвала крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее в своем давлении на Россию из-за проведения специальной военной операции.

Премьер Польши: ЕС должен выдавать россиянам только гуманитарные визы.

Фото: YouTube / Onet News