Премьер Польши: ЕС должен выдавать россиянам только гуманитарные визы

Матеуш Моравецкий призвал выдавать визы только двум категориям россиян.

Премьер-министр Польши считает, что Евросоюз должен выдавать россиянам только гуманитарные визы. Соответствующее заявление местный глава правительства сделал перед журналистами на пресс-конференции. Матеуш Моравецкий добавил, что документы на въезд в регион должны получать те граждане РФ, которые бегут из своей страны.

Должны быть наложены решительные санкции на российское общество…запрет выдачи виз для россиян, за исключением гуманитарных виз для тех, кто хочет бежать. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Моравецкий предложил создать комиссию по Буче.

Фото: YouTube / Onet News