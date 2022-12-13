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Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой

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Глава Северной Осетии рассказал о том, что власти обеспечат все потребности, которые есть у военных на СВО, задействованных в боевых действиях от региона.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в ходе своего рабочего визита в Запорожскую область о высокой степени оснащенности автомобильной техникой боевых подразделений республики "Аланья" и "ШТОРМ Осетия", которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. В интервью журналистам "РИА Новостей" российский чиновник пояснил, что за несколько дней власти доставят технику в один из полков 19-ой дивизии. Эксперт добавил, что лично намерен обеспечить всем необходимых жителей республики, которые находятся на службе в артиллерии на СВО.

Поставки идут с определенной периодичностью, потому что техника из строя выходит, у нас были подрывы на машинах, к сожалению, поэтому мы ее восполняем. На сегодняшний день здесь, в отряде, порядка 50-ти единиц различной техники.

Сергей Меняйло, глава Северной Осетии

Чиновник добавил, что от Северной Осетии в зоне СВО присутствует артиллерийский дивизион, танковая рота, а также  военнослужащие, которые призваны служить как по контракту, так и призваны государством по частичной мобилизации.

Глава Северной Осетии, корреспонденты ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: армия, запорожская область, запорожье, сво, северная осетия, сергей меняйло
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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