Видео: Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время выступления в Хьюстоне

Американскому певцу стало плохо во время исполнения кавера на песню Sweet Dreams Are Made Of This.

Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта в Хьюстоне. Американскому певцу стало плохо, когда он исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The Eurythmics. В сети появилось видео с выступления.

По словам очевидцев, незадолго до обморока Мэнсон сказал, что "отравился жарой". После концерта рок-исполнитель поблагодарил публику за понимание и сообщил, что сейчас находится под присмотром врачей.

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Видео: YouTube / _ euqinu