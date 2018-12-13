ВЦИОМ: "В государственные поликлиники ходят 46% россиян"

Менее половины россиян (46%) в время болезни обращаются в государственную бесплатную поликлинику. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ВЦИОМ.
Еще 33% занимаются самолечением, ходят в частные клиники лишь 15% опрошенных. По данным ВЦИОМ, 4% респондентов при недомогании ничего не предпринимают, 1% обращается к народным целителям.
Удовлетворительным свое здоровье назвали 53% россиян, хорошим здоровьем могут похвастаться 32% опрошенных и еще 15% жалуются на свое здоровье.
Главными причинами болезней россияне считают переутомление на работе, нехватку средств на лечение, возраст и отсутствие возможностей для полноценного отдыха в течение многих лет.
Ранее в Минздраве назвали способы борьбы с аллергией.
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