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ВЦИОМ: "В государственные поликлиники ходят 46% россиян"

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Остальные занимаются самолечением или ходят в платные клиники.

Менее половины россиян (46%) в время болезни обращаются в государственную бесплатную поликлинику. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ВЦИОМ.

Еще 33% занимаются самолечением, ходят в частные клиники лишь 15% опрошенных. По данным ВЦИОМ, 4% респондентов при недомогании ничего не предпринимают, 1% обращается к народным целителям.

Удовлетворительным свое здоровье назвали 53% россиян, хорошим здоровьем могут похвастаться 32% опрошенных и еще 15% жалуются на свое здоровье.

Главными причинами болезней россияне считают переутомление на работе, нехватку средств на лечение, возраст и отсутствие возможностей для полноценного отдыха в течение многих лет.

Ранее в Минздраве назвали способы борьбы с аллергией.
Видео: YouTube 

 

Теги: врачи, вциом, поликлиника
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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