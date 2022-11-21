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В парке Сильвия открыли мемориал жертвам фашистского геноцида

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На этом месте в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские оккупанты казнили 132 человека.

В Гатчинском парке Сильвия 21 ноября открыли мемориал жертвам фашистского геноцида. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

На этом месте в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские оккупанты казнили 132 человека – гражданских лиц и военнопленных. Они не пощадили ни женщин, ни детей, ни стариков. 

Сегодня мемориал укрыли живые цветы, а память всех погибших почтили минутой молчания.

Летом в Гатчине в парке "Сильвия" нашли останки 30 человек.

Фото и видео: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: мемориал, парк сильвия, фашизм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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