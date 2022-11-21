В парке Сильвия открыли мемориал жертвам фашистского геноцида

На этом месте в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские оккупанты казнили 132 человека.

В Гатчинском парке Сильвия 21 ноября открыли мемориал жертвам фашистского геноцида. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

На этом месте в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские оккупанты казнили 132 человека – гражданских лиц и военнопленных. Они не пощадили ни женщин, ни детей, ни стариков.

Сегодня мемориал укрыли живые цветы, а память всех погибших почтили минутой молчания.

Летом в Гатчине в парке "Сильвия" нашли останки 30 человек.

Фото и видео: пресс-служба администрации Ленинградской области