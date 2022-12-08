Мемориал в деревне Дони подключен к электричеству

Параллельно завершаются работы по подключению к газовым сетям.

Строящийся в деревне Дони Гатчинского района мемориал Мирным гражданам СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны, подключили к электросетям ПАО "Россети Ленэнерго". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, проложили кабельную линию 10 кВ и смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии. Надежность электроснабжения обеспечит реклоузер – специальное устройство, которое позволяет выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях. Параллельно завершаются работы по подключению к газовым сетям.

Открытие памятника состоится 27 января 2024 года, в День снятия блокады Ленинграда. Согласно проекту, высота памятника составит 40 метров. В центре архитектурной композиции – статуя матери с двумя детьми.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти